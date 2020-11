Leucan : Rousseau Métal dépasse son objectif malgré la pandémie

L’entreprise Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet a dépassé son objectif d’amasser 70 000 $ pour ses 70 ans pour le Défi têtes rasées Leucan. C’est finalement plus de 75 000 $ qui ont été amassés, dans un contexte adapté à la pandémie de la COVID-19. Qui plus est, l’ensemble des défis du Bas-Saint-Laurent de L’Islet aura permis de réunir 125 120 $.

La campagne de Rousseau a connu son point culminant avec le rasage des cheveux des derniers employés participants, via Zoom, dans le respect des consignes sanitaires, mercredi après-midi.

« J’ai décidé de relever le défi avec notre équipe chez Rousseau. On a pris le temps de s’investir, pour faire la différence. On aimerait ça qu’un organisme comme Leucan soit là pour nous, si on était touché par le cancer », a dit le président d’honneur de la campagne et PDG de l’entreprise, Charles-Alexandre Paré.

Plusieurs membres du personnel ont relevé le défi et l’ont fait en privé ou de façon virtuelle au cours de l’année. Habituellement, l’apogée du défi a lieu au Centre Bombardier de La Pocatière, mais les participants ont relevé leurs défis autrement cette année et ont récolté des fonds.

« On avait un objectif qui était de 70 000 $. On célébrait nos 70 ans. Je peux dire que ç’a bien été. La COVID-19 a resserré les consignes de santé, ce qui a compliqué un peu nos activités, mais grâce à l’équipe formidable qu’on a, on a réussi à s’adapter et à continuer notre campagne », a ajouté M. Paré.

Le jeune porte-parole de Leucan, Derek Gagné, en rémission d’un lymphome non hodgkinien, a remercié tous les participants qui se sont investis tout au long de l’année.

« J’ai accepté d’être porte-parole pour redonner au suivant, après tout ce qu’on a fait pour moi. Ces dons permettront à Leucan d’accompagner les familles dès le début du diagnostic pour les aider à surmonter le choc de la nouvelle, entre autres », a dit Derek Gagné.

Leucan a continué d’offrir ses services et financer la recherche, malgré la pandémie. La campagne a pris un virage virtuel et la réponse est demeurée excellente, a-t-on souligné.

Aux bons résultats de Rousseau Métal s’ajoutent les collectes de fonds des autres participants de la région de Kamouraska-L’Islet et du Bas-Saint-Laurent, dont des écoles et entreprises, qui ont posé ce geste de solidarité envers ces enfants atteints de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. Ils se sont fait raser pour la plupart en privé, en raison de la COVID-19.