Marie-Chloé Duval parmi les entrepreneures qui ont de « l’impact »

L’artiste en arts visuels Marie-Chloé Duval originaire de Saint-Pascal fait partie d’un panel de 100 femmes entrepreneures sélectionnées par Femmessor pour sa toute nouvelle campagne « La force de l’impact ». Ce choix s’est effectué par un jury présidé par Mme Danièle Henkel, à partir de 392 candidatures provenant des quatre coins du Québec.

Cette campagne a pour objectif de présenter des femmes entrepreneures d’horizons différents qui ont une influence positive sur la société et dont l’entreprise répond à un moins un des 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU pour créer un monde meilleur. Parmi ces critères, mentionnons l’aide à l’éducation des enfants dans nos communautés et le soutien aux personnes marginalisées et désavantagées.

« Je ne croyais pas me qualifier au départ pour cette campagne, car je ne voyais pas dans les 17 objectifs de l’ONU ceux auxquels je répondais », raconte Marie-Chloé Duval.

Pourtant, l’artiste a déjà offert des ateliers d’arts auprès des populations du Nunavik et elle poursuit maintenant dans cette même veine plus près de chez elle à Montréal avec les personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques. Elle estime que c’est essentiellement ces deux réalisations qui l’ont aidée à satisfaire ce critère de sélection.

Visibilité

En prenant part à cette campagne, Marie-Chloé Duval ne cache pas être en quête de visibilité et vouloir élargir son réseau de contacts. L’an dernier, ces deux souhaits étaient également ce qui l’avait motivée à participer à la Mission France du Réseau M en compagnie de 13 autres entrepreneurs québécois, mission dont elle dit encore tirer les bénéfices aujourd’hui. Une personne connue dans le cadre de cette mission est d’ailleurs celle qui lui a fortement suggéré de s’inscrire à la campagne « La force de l’impact », reconnaît-elle.

« Le Réseau M a bonifié mon application en rédigeant la lettre de candidature », ajoute Marie-Chloé.

La campagne doit s’échelonner jusqu’en mars prochain. Elle permettra notamment à Marie-Chloé Duval d’assister à deux ateliers-séminaires, dont un portera sur le marketing et les relations publiques, en plus d’être conviée en entrevue à QUB radio. Un portrait spécial de chacune des entrepreneures sera aussi diffusé dans le magazine Coup de pouce à la toute fin de la campagne.

Artiste et entrepreneure

À la fois artiste et entrepreneure, Marie-Chloé Duval avoue ne pas souffrir du syndrome de l’imposteur en portant ces deux chapeaux. Lorsqu’elle est en mode création, sa tête et son cœur sont entièrement dédiés à cela, parce qu’elle est au préalable bien structurée sur le plan administratif, confie-t-elle.

« Si je veux continuer de créer, à vivre de mon art, d’être en mesure de me payer un atelier, un appartement, je n’ai pas le choix d’être aussi entrepreneure, de faire ma comptabilité et mon marketing. Le fait d’être organisée comme ça, c’est ce qui me permet de diminuer le stress et de pouvoir envisager de faire ça toute ma vie », explique-t-elle.

Une seule autre personne du Bas-Saint-Laurent figure au sein du panel « La force de l’impact » sur les 100 femmes entrepreneures retenues. Marie-Chloé Duval avoue être plutôt fière des entrepreneures provenant des régions qui ont été retenues par Femmessor.

« L’entrepreneuriat en région est souvent plus masculin. C’est motivant et inspirant de voir autant de femmes qui se démarquent dans leurs coins de pays respectif, dans des secteurs d’activité fort différents. C’est un message fort qu’on envoie par le biais de cette campagne », conclut-elle.