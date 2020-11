Pat Kelly, ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable de la Petite entreprise et du Développement économique de l’Ouest, Philip Lawrence, ministre du Cabinet fantôme responsable du Revenu national et Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, ont fait la déclaration suivante, pressant le gouvernement libéral de mettre fin aux audits punitifs des petites entreprises :

« Il y a près de trois semaines, les conservateurs ont pris la défense des entrepreneurs canadiens et ont adopté une motion à la Chambre des communes pour mettre fin aux audits punitifs des petites entreprises. Cela fait 19 jours, et les libéraux de Trudeau doivent toujours s’excuser auprès des propriétaires de petites entreprises pour les avoir accusés d’être des fraudeurs fiscaux et mettre fin à ces audits. C’est un comportement honteux de la part des libéraux et une infraction directe à la volonté démocratique de la population canadienne.

Les petites entreprises sont durement touchées par la pandémie, et nombre d’entre elles ont dû fermer leurs portes de manière définitive. Les gouvernements de tous les paliers devraient tout mettre en œuvre pour aider ces entrepreneurs qui travaillent fort à rester à flot. Au lieu de cela, les libéraux obligent des entreprises familiales partout au pays à rédiger plus de paperasserie, leur rendant la vie encore plus difficile pendant cette pandémie.

Les conservateurs du Canada s’engagent à obtenir des résultats pour les petites entreprises et leurs travailleurs. Nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement jusqu’à ce que les libéraux de Justin Trudeau arrêtent de manquer de respect aux entrepreneurs et mettent fin aux audits punitifs des petites entreprises.

Les conservateurs savent qu’il n’y aurait pas d’économie canadienne sans les petites et moyennes entreprises. Sous le leadership d’Erin O’Toole, nous allons continuer à défendre les travailleurs et les entrepreneurs partout au Canada et assurer qu’ils ont le soutien dont ils ont besoin pour traverser cette pandémie. »