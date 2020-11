Miguel Forest expose à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de « Passé composé » par Miguel Forest. Il est prévu pour le mercredi 9 décembre de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque, dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique.

Cela signifie, entre autres, que dix personnes maximum peuvent être présentes à la fois. Vu la situation instable actuelle, veuillez consulter la page Facebook ou appeler à la réception de la Ville de La Pocatière avant de vous présenter au vernissage.

Amoureux de notre belle région, Miguel Forest fait maintenant partie intégrante de ce territoire qu’il chérit et dont il sonde toutes les facettes. Grandement imprégnées de la vie humaine et naturelle du Kamouraska, ses explorations artistiques l’amènent sans cesse à se renouveler par des recherches et des techniques qu’il nous présente dans des œuvres riches de sens et de beauté. Il nous propose aujourd’hui un voyage dans le temps, des détails de la vie quotidienne et des histoires régionales des temps jadis, incarnés dans des tableaux poétiques.

L’espace d’exposition sera habité de personnages, de paysages et d’objets rendus si vivants par Miguel Forest. Prenez note qu’elle se terminera le 17 février 2021. Les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.