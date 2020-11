Nouveau point de dépôt pour les « Serpuariens »

Avec la fermeture hivernale des écocentres le samedi 21 novembre, Co-éco a mis sur pied un nouveau point de dépôt ouvert à l’année pour le matériel électronique : les Serpuariens. Ce point de dépôt se situe au bureau de Co-éco au 1650 rue de la Ferme à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a été mis sur pied à la suite d’une demande de la MRC de Kamouraska.

Les Serpuariens sont des appareils électroniques comme les téléviseurs, écrans, ordinateurs de bureau ou portables, système audio/vidéo, imprimantes, consoles de jeux vidéo, téléphones ou cellulaires, etc.

Il est important de recycler des produits électroniques de façon sécuritaire, sûre et écologique. En effet, ces appareils contiennent des métaux lourds et des métaux rares qu’il est important de traiter de manière sécuritaire et de recycler, lorsque possibles. La responsabilité élargie des producteurs a permis de mettre sur pied un programme pancanadien de récupération de ces appareils afin d’assurer le traitement et le recyclage adéquat de ces matières afin d’éviter l’exportation illégale et la contamination de l’environnement.

Des matériaux recyclables oui, mais pas par la collecte des bacs bleus. Apportez vos Serpuariens aux écocentres durant les heures d’ouverture ou encore dans un point de dépôt officiel. Pour apporter vos vieux appareils électroniques chez Co-éco, rendez-vous en tout temps au 1650 rue de la Ferme à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et déposez votre matériel dans le conteneur situé dans le stationnement derrière la bâtisse.