Perceptions à l’égard du tourisme d’ici : Un secteur économique majeur dont l’importance est sous-estimée

L’Alliance et Tourisme Bas-Saint-Laurent dévoilent les résultats d’un sondage omnibus web, réalisé par la firme Léger, visant à évaluer l’opinion publique à l’égard du tourisme.

L’enquête révèle notamment une amélioration appréciable de la perception positive de la population à l’égard de l’industrie touristique tout en mettant en lumière une importante méconnaissance de l’impact économique majeur du tourisme au Québec et au Canada.

Cette étude a été menée du 6 au 8 novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif du Québec composé de 1 000 Québécois âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

De par le monde, le tourisme a été l’une des premières industries à être affectée au printemps 2020 et selon les pronostics, sera l’une des dernières à pouvoir revenir à son plein régime. Selon les résultats du sondage, les Québécois sont bien au fait de ces impacts majeurs. L’étude dévoile, entre autres, que plus des deux tiers (68 %) des répondants croient que, depuis le début de la pandémie, l’industrie touristique a été plus négativement touchée que les autres secteurs de l’économie québécoise. Fait remarquable, presque tous les Québécois sondés croient que la contribution de l’industrie touristique est importante dans la vitalité économique du Québec et de ses régions. En effet, un total de 97 % de ceux-ci ont mentionné qu’elle était très importante ou assez importante.

En comparaison, l’an dernier, lorsque questionnés quant à leur perception de l’industrie touristique québécoise, 71,5 % des répondants indiquaient en avoir une perception positive. Aujourd’hui, avec la même formulation, l’étude Léger indique que quatre Québécois sur cinq ont une perception positive de l’industrie touristique, soit 79 %, dont 28 % qui en ont une opinion très positive.

Une grande proportion de Québécois sous-estime les retombées économiques du tourisme. Plus particulièrement, lorsque questionnés au sujet des revenus annuels de 16 G$ générés par l’industrie touristique du Québec, 55 % des répondants les croyaient moins élevés. Dans le cas du montant de 13 G$ que rapporte l’industrie touristique du pays en taxes et impôts au gouvernement du Canada, plus d’un répondant sur deux le croyait moins élevé.

Toutefois, les Québécois reconnaissent qu’en plus de contribuer à l’attraction de touristes en provenance des marchés hors Québec, les infrastructures et activités du tourisme leur sont aussi bénéfiques. En effet, plus de la moitié des Québécois (56 %), croient que les infrastructures et les activités touristiques dans les régions du Québec bénéficient autant aux touristes provenant de l’extérieur du Québec qu’aux populations locales, ce qui s’avère une statistique révélatrice de l’intérêt d’investir dans le tourisme pour l’essor de la vitalité socioéconomique du Québec et de ses régions.