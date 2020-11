Personnes immigrantes : une nouvelle agente d’accueil et intégration

L’organisme Projektion 16-35 confirme que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) lui accorde un appui financier de 230 469 $ dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI). Cette contribution permet l’embauche de Mme Julie Thibodeau-Bélair à titre d’agente d’accueil et d’intégration pour les personnes immigrantes au Kamouraska pour une période de trois ans.

« L’arrivée d’une ressource dédiée aux personnes immigrantes était très attendue au Kamouraska, tant par les employeurs que par les bénévoles et la communauté d’accueil. Je suis heureuse de voir que les efforts de concertation des organismes du territoire permettront désormais aux nouveaux Kamouraskois de bénéficier d’un accompagnement chaleureux et bienveillant, à notre image, depuis leurs démarches d’installation jusqu’à leur enracinement dans notre région », explique Mme Julie-Christine Hélas, agente de mobilisation à l’immigration pour la MRC de Kamouraska. Pour Mme Édith Samson, directrice générale de Projektion 16-35, la mise en œuvre de ce nouveau service au Kamouraska se veut complémentaire aux activités de l’organisme. « Même si généralement notre mission vise les 16 à 35 ans, il nous est apparu important de mettre à contribution notre expertise en accompagnement professionnel, personnel et social, afin de soutenir toutes ces personnes désireuses de s’établir chez nous », de dire Mme Samson.

Mme Julie Thibodeau-Bélair, anthropologue et intervenante interculturelle, peut dorénavant offrir gratuitement des services d’accompagnement aux personnes immigrantes, que leur statut soit permanent ou temporaire. Le programme PASI prévoit un suivi adapté à la situation particulière de chaque personne, depuis son installation et son inscription aux services publics jusqu’à la création de liens significatifs avec la culture et la population locale, en passant par le référencement vers les diverses ressources du milieu, selon les besoins rencontrés dans le processus d’intégration.

Lancé en février dernier, le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective dans leurs processus d’installation et d’intégration en leur offrant, entre autres, un service d’accompagnement personnalisé.

Précisons que des ateliers pratiques afin d’outiller les personnes immigrantes dans la connaissance de leur milieu et de leurs droits seront également organisés quand la situation sanitaire le permettra.