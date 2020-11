Plus de 3,3 M$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de Chaudière-Appalaches

La ministre responsable de la région de Chaudière‑Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, une aide financière de 3 341 466 $ qui sera consacrée à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier des MRC de L’Islet, de Montmagny et de Lotbinière ainsi que de la Ville de Lévis.

Dans le cadre des ententes conclues avec le ministère de la Culture et des Communications, les sommes octroyées permettront de procéder à :

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée;

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété municipale;

l’embauche de deux agents de développement en patrimoine immobilier.

La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de l’enveloppe totale de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Annoncé en décembre 2019 et bonifié en tenant compte de la forte demande et du contexte de la pandémie, ce programme vise à outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la préservation du patrimoine immobilier. Il contribuera de plus à la relance économique du Québec.

En priorisant ainsi la sauvegarde de bâtiments patrimoniaux dans les villes et les villages, le gouvernement veut mobiliser l’ensemble des citoyens pour la conservation du patrimoine et participer à l’embellissement du Québec. Il répond par ailleurs aux besoins des municipalités et des MRC en matière d’expertise et de subventions.