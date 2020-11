Première exposition itinérante au Musée de la mémoire vivante

Le Musée de la mémoire vivante prépare sa première exposition itinérante intitulée Mémoires et persistances du régime seigneurial au Québec. Il s’agit d’une exposition bilingue qui dévoilera les continuités du régime seigneurial sur le territoire québécois, après l’Acte d’abolition de 1854.

Des exemples de ces persistances, notamment perceptibles dans la gestion des terres, dans le patrimoine religieux et familial ou dans le paysage agricole seront illustrés et expliqués par quatre grandes thématiques. Celles-ci seront principalement soutenues par des témoignages oraux, mais aussi par des artefacts originaux, des cartes géographiques et des photographies.

Les témoignages qui seront présentés dans l’exposition appartiennent à la collection immatérielle du Musée. La majorité de ces entretiens provient de la recherche en histoire orale « Les persistances du monde seigneurial après 1854 : culture, économie, société » réalisée par l’historien et professeur Benoit Grenier de l’Université de Sherbrooke.

Plusieurs musées et organismes culturels ont déjà manifesté leur intérêt pour accueillir cette exposition au sein de leur institution. La réalisation de ce projet est possible grâce au partenariat avec l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’au soutien financier du Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien. Les musées et autres institutions et organismes peuvent réserver cette exposition itinérante.