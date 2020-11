Près de 100 000 $ pour des projets de concertation d’institutions muséales

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a confirmé l’octroi d’une somme de 98 000 $ pour la réalisation de deux projets de concertation et d’innovation de six institutions muséales de la circonscription de Côte-du-Sud.

Il s’agit du Musée de la mémoire vivante, avec le Domaine Joly de Lotbinière, le Musée de l’accordéon, la Seigneurie des Aulnaies et le Manoir Fraser avec le projet « Mémoires seigneuriales : De Lotbinière à Rivière-du-Loup, en passant par la Côte-du-Sud », ainsi que la Seigneurie des Aulnaies, avec le Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime du Québec avec le projet « Trois musées, une vision ».

Cette somme est attribuée dans le cadre de l’Appel de projets pour le soutien à la concertation et à l’innovation des institutions muséales. En plus de susciter la concertation entre les différents intervenants du secteur muséal ainsi que la réalisation de projets novateurs, ce soutien financier favorisera la mise en commun de ressources complémentaires pour optimiser la qualité des services, accroître la fréquentation des musées et diversifier le public.