Projet de rénovation ambitieux pour la Salle Edwin-Bélanger

Les Arts de la scène de Montmagny et l’École secondaire Louis-Jacques-Casault ont présenté vendredi les esquisses préliminaires d’un ambitieux projet de rénovation et de mises aux normes de la Salle Edwin-Bélanger. À terme, ce projet ferait passer la capacité de la salle de 550 à 750 places sur deux étages.

Dans une visite exhaustive du quai de débarquement, de l’arrière-scène, de la salle proprement dite et de son entrée commune partagée avec l’école secondaire, le directeur général des Arts de la scène de Montmagny Christian Noël a fait la démonstration sans équivoque que ce lieu de diffusion appartenait à une autre époque.

Conçue à la base pour répondre aux besoins d’un auditorium d’école secondaire, à la fin des années 60, la Salle Edwin-Bélanger est devenue au fil du temps le lieu de diffusion principal des Arts de la scène de Montmagny. Les plus grandes tournées de spectacle dans l’Est-du-Québec et les plus grands noms du milieu artistique québécois s’y produisent, mais pas sans difficulté.

« Les inconvénients sont multiples. Les spectateurs ne s’en rendent pas trop compte parce qu’on est professionnel et qu’on réussit à faire des miracles dans les circonstances. Mais la réalité, c’est que l’ensemble des installations sont devenues désuètes et ne répondent plus à nos besoins », explique Christian Noël.

Et cette désuétude a un coût, car elle nécessite souvent plus de main-d’œuvre et demande beaucoup plus de temps à adapter la salle aux besoins des productions qui y sont présentées. Des dizaines d’artistes, que le directeur des Arts de la scène identifie comme étant parmi les plus gros noms de l’industrie, refuseraient même de se produire à Montmagny à cause de ces conditions d’accueil et de diffusion jugées inadéquates.

« La plupart des salles ayant un volume de diffusion comme le nôtre ont été rénovées ces dernières années. Le temps est venu pour la Salle Edwin-Bélanger », ajoute-t-il.

10 à 12 M$

Ce projet de rénovation et de mise aux normes consiste principalement à doter la Salle Edwin-Bélanger d’une entrée plus spacieuse et lumineuse qui serait aménagée dans une bulle de verre de trois étages de hauteur, devant l’entrée actuelle de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Sa capacité d’accueil de 250 personnes permettrait une plus grande fluidité des gens, un accès plus facile aux personnes à mobilité réduite et répondrait aux nouvelles normes de sécurité en matière de sécurité incendie.

Le plafond de la salle serait également remonté afin d’augmenter le dégagement au-dessus de la scène et permettre l’installation d’un éclairage mieux adapté et de décors plus imposants lors de la présentation, entre autres, de pièces de théâtre. Ce relèvement du plafond permettrait aussi l’aménagement d’un balcon pouvant accueillir environ 250 personnes. Le parterre serait quant à lui ramené à 500 places afin de mieux espacer les bancs. Christian Noël estime qu’une salle de 750 places est réaliste avec la population régionale actuelle.

L’évaluation préliminaire de ces travaux tournerait autour de 10 et 12 M$. Les MRC de L’Islet et de Montmagny, ainsi que l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, par le biais du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, sont déjà prêtes à s’engager financièrement, selon le directeur général.