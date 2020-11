Quand Saint-André a frôlé l’Hiroshima

L’explosion qui a accompagné ce largage, non loin de l’île du Petit Pèlerin près de Saint-André, n’est tout de même pas passée inaperçue à l’époque. L’auteur Maurice Gagnon de Saint-Pacôme rapporte dans son livre « Côte-du-Sud, événements oubliés » que trois quotidiens — Le Soleil, L’Action catholique et l’Événement journal — titraient la nouvelle à la une le lendemain, sans oublier La Presse de Montréal, qui l’avait reléguée en page 25.

« Il faut se remettre en contexte. On était en pleine Guerre froide et la protection du Grand Nord canadien représentait un axe de défense majeur pour l’Ouest dans ces années-là », rappelle Paul Crête.

Les tensions étaient effectivement à leur paroxysme à cette époque entre les États-Unis, l’Union soviétique et leurs alliés respectifs. L’Europe était divisée en deux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l’armée américaine avait conclu un accord avec le premier ministre canadien de l’époque, Louis Saint-Laurent, dans le but d’entreposer 11 bombes atomiques Fatman Mark IV sur territoire canadien. Celles-ci se trouvaient à la base militaire de Goose Bay au Labrador, la plus rapprochée du continent européen.