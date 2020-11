Quand chanter l’emporte sur l’anxiété

Devant vivre avec de l’anxiété généralisée et des troubles d’apprentissage tels la dyslexie et la dyscalculie, Alice Ouellet de Sainte-Hélène-de-Kamouraska fonce tête baissée à vivre sa passion pour le chant.

Elle décide par la suite de mettre le tout sur pause, mais la passion est plus forte et elle s’inscrit à Secondaire en spectacle. Lors du jour de sa prestation, le 12 mars dernier, la veille du début du confinement, elle doit chanter devant une salle presque vide en raison des restrictions. Paniquée, elle réussit à présenter sa pièce, grâce à l’encouragement de ses camarades.

Il y a quelques semaines, les gens derrière la production de la publicité de la nouvelle image de TVA l’ont contacté. « Ils avaient vu sa finale de secondaire en spectacle et ils aimaient son look, entre autres », indique Nathalie Paquet.

On la voit donc dans cette vidéo d’une minute, au début et à la fin, et on peut l’entendre durant le refrain, une expérience extraordinaire.

« Lorsque j’ai reçu l’invitation via Instagram, je n’y croyais pratiquement pas, je croyais que c’était une blague », dit Alice Ouellet, en riant. « Cela a représenté quatre heures de tournage, c’était toute une expérience, très positive. C’est aussi là que j’ai eu encore plus la piqure, ç’a confirmé ma passion », ajoute-t-elle.

« C’est de dire que peu importe la difficulté, on peut réussir, on peut foncer. Il vaut mieux avancer et saisir les opportunités quand elle passe. Ç’a n’a pas été toujours facile de gérer mon anxiété lors de prestations, mais ça le devient de plus en plus », commente-t-elle.