Le tirage au sort, organisé dans le cadre du sondage « Ton Avis Compte », s’est déroulé via les réseaux sociaux de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet, le 10 novembre dernier.

En octobre, la CDC ICI Montmagny-L’Islet avait lancé un sondage « Ton Avis Compte » (pour les 12-17 ans et les 18-25 ans) afin de connaître les besoins et les intérêts des jeunes de la MRC de L’Islet, en termes d’activités de socialisation. Six jeunes ont reçu des prix de participation.

La carte cadeau iTunes d’une valeur de 50 $ a été remise à Marie-Maude Dubé de Saint-Jean-Port-Joli; celle de 100 $ a été remise à Joey Massé de Saint-Cyrille-de-Lessard; et l’autre de 150 $ a été remise à Nathaniel Joncas de Sainte-Perpétue. Leurs noms ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la catégorie « 12-17 ans ».

La carte de crédit prépayée de 50 $ a été remise à Vincent St-Michel de Saint-Jean-Port-Joli; celle de 100 $ a été remise à Josiane Bois-Joncas de Sainte-Perpétue; et l’autre de 150 $ a été remise à Jade Bernier de Saint-Pamphile. Leurs noms ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la catégorie « 18-25 ans ».

Les deux grands gagnants de ce tirage au sort, qui se sont mérité chacun un iPad, sont Ludovic Dufour de L’Islet, ainsi que William Gauthier de Saint-Adalbert.