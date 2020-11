Tourisme Chaudière-Appalaches : un bilan d’été 2020 qui défie les pronostics

Frappé de plein fouet par la pandémie mondiale au printemps 2020, plusieurs incertitudes planaient sur l’été touristique. Quelques mois plus tard, Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan acceptable de la saison estivale 2020 dans les circonstances et souligne l’adaptabilité exceptionnelle des entrepreneurs touristiques de la région.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un sondage pour mettre en lumière le portrait de la saison estivale 2020, du 1er juillet au 30 septembre 2020. Au total, ce sont 154 entreprises touristiques de la région qui ont répondu. À l’instar du reste du Québec, les secteurs de l’agrotourisme, du plein-air, des campings, des chalets et des hébergements insolites en nature ont eu la cote. Les résultats sont plus variables et mitigés dans les hébergements traditionnels, les gîtes, les attraits culturels et l’événementiel qui ont subi beaucoup plus difficilement les contrecoups de la pandémie.

Quant à lui, le tourisme d’affaires fait face à des pertes de revenus « massives » liées à la situation qui perdure. Selon le sondage, 85 % des entreprises ont pu maintenir un niveau d’activités, mais pour la plupart, elles ont dû adapter leur offre et opérer une capacité d’accueil réduite afin de respecter les mesures sanitaires établies. De ce fait, la majorité des entreprises ont connu une baisse d’achalandage moyenne estimée à environ 70 % comparativement à l’an dernier, et ce, bien que la clientèle ait été au rendez-vous.

Au chapitre des revenus, 31 % des entreprises qui ont opéré durant l’été prévoient générer des profits, 32 % devraient couvrir leurs frais et les autres entrevoient des pertes. Après un printemps difficile, plusieurs incertitudes et une saison qui a tardé à débuter, l’été s’est déroulé, pour la plupart, beaucoup mieux qu’espérée. En effet, 57 % des entreprises de la Chaudière-Appalaches se disent satisfaites de la saison estivale vécue. Ce pourcentage est légèrement plus élevé qu’ailleurs dans la province, où l’on a enregistré un taux de satisfaction de 51 %.

« Soulignons l’adaptabilité, la résilience et l’inventivité hors du commun dont nos entrepreneurs touristiques font preuve depuis le début de cette pandémie. C’est incroyable le travail qui est réalisé quotidiennement par chacun d’eux pour trouver des avenues pour se réinventer afin de tenir bon durant ce tsunami », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

En juin dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a soumis un plan de relance à ses membres pour mettre de l’avant huit mesures additionnelles qui venaient en complément au plan marketing de la destination. Une stratégie claire était établie pour suivre graduellement les étapes de déconfinement et le degré d’ouverture de la clientèle à partir en escapades. Du 1er juillet au 30 septembre 2020, la campagne et toutes les autres actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches ont permis de générer plus de 1 215 000 visites sur le site web, en enregistrant même un achalandage record le 22 juillet avec 21 000 visites. Il s’agit d’une progression de 33 % comparativement à l’an dernier qui avait enregistré l’une des meilleures performances.

Par ailleurs, voulant continuer à mettre de l’avant la région malgré le décret de la zone rouge et profitant d’une grande visibilité sur le web avec l’utilisation monstre du terme « ChaudièreAppalaches », la toute première édition de la Boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches a été lancée. Plus de 50 entreprises membres sont présentes dans la Boutique de Noël. C’est le moment d’offrir la Chaudière-Appalaches en cadeau et de faire découvrir le savoir-faire de nos producteurs et les attraits de la région.