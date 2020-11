Toxique Trottoir visite quelques municipalités

Une autre initiative de la Corporation de la Salle André-Gagnon favorise la rencontre entre les arts vivants et la population du Kamouraska. Avec la collaboration et la complicité des municipalités d’accueil et l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, Le ciel rue de la compagnie Toxique Trottoir circulera sur le territoire du Kamouraska selon l’horaire suivant :

Samedi 28 novembre 10 h 30 – Salle Les Générations de Saint-Onésime d’Ixworth

Samedi 28 novembre 15 h – Salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle

Dimanche 29 novembre 14 h – Église de Saint-Joseph-de-Kamouraska

Le port du masque, le respect de la distanciation physique, la désinfection des mains et la capacité d’accueil dictée par le palier d’alerte orange seront la règle.

Le ciel rue pourrait nous faire rêver l’œil grand ouvert. Dans un enchainement de tableaux chorégraphiés, de théâtre d’image et d’effets magiques, le spectacle revendique l’insolite. En s’inspirant de l’univers poétique et onirique des surréalistes, Le ciel rue en découd avec la raison et rend au merveilleux une présence.

Trois femmes d’une autre époque, incarnée par Marie-Hélène Côté, Muriel de Zangroniz et Dominique Marier, déambulent sur le pavé et s’abreuvent du ciel. Le récit se forge et découle de l’apparition de toute une panoplie d’éléments provenant des costumes des trois interprètes. Leurs révélations sont le moteur de nouvelles histoires, qui mettent en déroute certaines certitudes du public.