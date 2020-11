Trois spectacles d’Émile Lizotte pour le temps des fêtes

En respect des mesures sanitaires émises par la santé publique, Les productions Émile Lizotte, FC Sonorisation et les Fabriques de Saint-Pascal, Saint-Onésime-d’Ixworth La Pocatière s’associent pour faire vivre un moment de bonheur aux citoyens du Kamouraska : trois spectacles en chanson où la magie de Noël sera à l’honneur et qui marqueront une pause sur la pandémie actuelle. Une bonne façon de soutenir les Fabriques des municipalités qui récolteront 30 % des ventes des billets.

L’activité vise à briser l’isolement et promouvoir la saine santé mentale qui a été rudement mise à l’épreuve au cours des derniers mois. La musique est réputée pour réunir les gens et pour ses nombreux bienfaits. Émile Lizotte, jeune chanteur de 16 ans qui, depuis un an, égaye la région par ses prestations musicales enivrantes, offrira deux heures de chansons de Noël et de variétés. Il est possible de se procurer des billets auprès des marguilliers des Fabriques concernés, à l’Épicerie NJL de Saint-Onésime ainsi que par le biais de la page Facebook des productions Émile Lizotte.

« Les églises sont des lieux favorables à ce genre d’activité, car elles nous permettent d’accueillir les gens en respect de la distanciation physique et sociale. Pour un maximum de sécurité, nous limiterons le nombre de participants en deçà de ce qui est autorisé par le gouvernement », indique Mme Nicole Barbeau, présidente de la Fabrique de Saint-Pascal.

L’activité est ouverte à toute la population. Les spectacles se dérouleront à Saint-Pascal le 21 novembre à 19 h 30, le 28 novembre à St-Onésime-d’Ixworth et le 5 décembre à La Pocatière. Le port du couvre-visage est obligatoire jusqu’à l’attribution de son siège.