Un jeu au profit du GOvember pour téléphones intelligents

Le mouvement régional GOvember dédié à la promotion et à la sensibilisation de la santé masculine a désormais un jeu à son effigie sur téléphone intelligent. Développé par Stéphane D’Amours, enseignant en informatique au Cégep de La Pocatière, le jeu est disponible depuis quelques jours sur App Store.

L’idée germait dans la tête de Stéphane D’Amours depuis un bon moment. Bien avant que le GOvember ne fasse son apparition dans la région, il avait l’habitude de souligner le Movember avec ses étudiants, lors d’une journée spéciale où différents jeux vidéo développés dans le cadre de ses cours étaient présentés à la population régionale.

« J’ai parlé avec Mino Adjin (instigateur du GOvember) et on s’est dit que ça serait intéressant de faire un jeu qui reprend les couleurs du mouvement et qui apporte à la fois un peu de revenus pour leur campagne de financement », explique-t-il.