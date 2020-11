Un marché de Noël à La Pocatière

La grandeur de cette salle permettra de répartir près de quarante exposants regroupant des producteurs et des transformateurs de produits agroalimentaires et des artisans.

Le Regroupement des Marchés de Noël du Québec et Événements Attractions Québec ont obtenu récemment la confirmation de la part du MAPAQ et de la Santé publique que les Marchés de Noël sont considérés comme des marchés publics et peuvent donc être tenus dans le respect des mesures et des consignes d’hygiène et de santé publique.

C’est un moment privilégié pour choisir vos cadeaux de Noël et vous procurer un vaste choix de produits et d’articles de Noël.

La porte-parole du Marché de Noël 2020 à La Pocatière, Mme Diane Lavoie, présidente de la Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska, mentionne : « Notre difficile année 2020 se terminera bientôt, mais nous avons toujours à cœur de vous proposer le fruit de notre travail, le beau et le bon pour fêter ensemble. Nous aurons un marché de Noël accueillant. Nous garderons cette tradition bien vivante avec le souvenir au cœur de ses fondateurs ». Pour connaître les exposants, participer aux tirages de produits et pour plus d’informations, visitez la page Facebook « Marché de Noël de La Pocatière ».