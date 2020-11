Un marché de Noël à Saint-Pascal

La période des fêtes arrive à grands pas. Pour permettre aux familles du Kamouraska de mettre davantage de produits locaux sur la table et sous le sapin, le dimanche 13 décembre, la Ville de Saint-Pascal organise un marché de Noël.

Pas moins de 26 exposants, producteurs, transformateurs et artisans seront présents au centre communautaire Robert-Côté pour offrir leurs plus beaux produits. C’est le moment idéal pour finaliser les cadeaux de Noël et concocter de savoureux plats des fêtes avec des viandes et des légumes d’ici. La liste des exposants est disponible au www.villesaintpascal.com.

Dimanche 13 décembre de 9 h à 15 h au Centre communautaire Robert-Côté situé au 470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal. Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité de la clientèle et des exposants.