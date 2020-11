Un mouvement lumineux dans Région L’Islet pour égayer la saison hivernale

La MRC de L’Islet lance le mouvement Neige & Lumières visant à créer un parcours lumineux sur le territoire et ainsi égayer la saison hivernale. Déjà, de nombreux acteurs régionaux se sont engagés à y participer en décorant leurs commerces ou bureaux.

La MRC de L’Islet a interpellé les intervenants touristiques, les organismes, les institutions et les administrations municipales afin que tous emboîtent le pas et participent au mouvement Neige & Lumières. L’objectif de cette initiative est d’apporter de la bonne humeur et de réchauffer le cœur de la communauté pendant les mois d’hiver. Par ce projet, la MRC espère contribuer à contrer la morosité ambiante et l’isolement ainsi qu’à créer des occasions pour que les citoyens et les visiteurs sortent apprécier leur environnement.

« Nous vivons une situation particulière en ce moment et nous espérons que ce mouvement puisse mettre un peu de joie dans les prochains mois. Les acteurs de toute la région sont invités à y participer dans le but de créer un territoire illuminé et chaleureux à l’image de notre population », mentionne M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

Pour en faire partie, les participants n’ont qu’à décorer l’extérieur de leur commerce, de leurs bureaux ou de leurs installations afin de créer des villages plus lumineux et ainsi donner une bonne raison à la population de se balader dans les rues.

Tous ceux qui souhaitent se joindre au mouvement peuvent le faire en s’inscrivant d’ici le 30 novembre prochain. Les décorations doivent être installées au plus tard le 10 décembre puisque c’est à ce moment qu’une tournée sera organisée afin de documenter la participation de chacun. Des actions de promotion seront ensuite faites sur les médias sociaux afin d’exposer l’implication de tous. Pour s’inscrire, les gens n’ont qu’à écrire à Guylaine Dumais, agente de développement à la MRC de L’Islet au g.dumais@mrclislet.com.

Région L’Islet et Destination Région L’Islet feront la promotion du mouvement lumineux par le biais de leurs médias sociaux. Ils invitent les citoyens à suivre leur page Facebook pour en savoir plus.