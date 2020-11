Un nouveau président à la Fondation du Cégep de La Pocatière

L’assemblée générale annuelle de la Fondation du Cégep de La Pocatière a eu lieu, exceptionnellement dans le contexte de la pandémie, par visioconférence le 27 octobre 2020.

Le rapport annuel 2019-2020 trace un bilan quand même positif malgré la COVID-19 qui sévit depuis mars 2020. En cette période particulièrement difficile, plusieurs donateurs ont su répondre présents et continuer d’apporter leur soutien pour répondre aux besoins qui sont de plus en plus nombreux.

« Un lac-à-l’épaule en décembre 2019 a été tenu afin de revoir notre planification stratégique et établir les bases de nos actions futures pour assurer la pérennité de la fondation et le bien-être des étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny », déclare le président Me Juan Mercier Bélanger.

Pour l’année financière 2019-2020, la Fondation a décerné plus de 335 bourses et prix et soutenu plusieurs projets totalisant près de 192 000 $. Ce montant a été réparti entre des bourses d’excellence et de mérite, d’amélioration, de persévérance ou d’engagement, scolaire et parascolaire. Suite à cette assemblée générale annuelle et au dernier conseil d’administration, la Fondation du Cégep de La Pocatière présente aujourd’hui son nouveau président et son conseil d’administration pour l’année 2020-2021. Un nouveau président, M. Marc Couillard, devient Président du conseil d’administration.