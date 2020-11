Une bière caritative pour le Verger de l’Évolution

La microbrasserie Ras L’Bock lance l’Arboreum Évolutionus, une bière pour soutenir le Verger de l’Évolution, un projet agroécologique porté par l’organisme Arbre-Évolution Coop.

Les revenus de cette bière permettront de remettre une somme de 8500 $ afin d’assurer la pérennité du projet. Un brassin de 8000 litres est en ce moment acheminé vers des centaines de points de vente à travers le Québec.

La collaboration entre Ras’L’Bock et Arbre-Évolution ne date pas d’hier. Chaque année depuis 2017, la microbrasserie produit une bière spéciale destinée à soutenir les efforts environnementaux d’Arbre-Évolution. « Cette année, on a décidé de multiplier par huit la quantité de litres produits. Ça nous permet de faire une plus grosse différence pour la cause », explique Alexandre Caron, co-propriétaire de Ras’L’Bock.

Le lancement de l’Arboreum Évolutionus vise donc deux objectifs, d’abord financer le projet du Verger de l’Évolution, et ensuite faire rayonner davantage cette importante initiative agroécologique à vocation sociocommunautaire. Initié en 2019, le Verger de l’Évolution se situe sur une terre agricole de Sainte-Louise, dans le Bas-du-Fleuve, et propose un riche amalgame d’ateliers écoéducatifs et de plateau de travail en réinsertion sociale.

L’Arboreum Évolutionus est une bière de type saison à laquelle a été ajoutée de l’aronia cueilli au Verger de l’Évolution. Ont aussi été ajoutés, des pousses de sapins baumiers, du cèdre, des pousses d’épinettes ainsi que du thé du labrador. Le résultat est une bière d’un rose éclatant aux reflets pourpres, offrant des arômes forestiers qui s’agencent à merveille au goût de l’aronia, un goût qui rappelle les petits fruits et la pelure de raisin. Une bière bien sèche et effervescente des plus facile à boire.

Pour Ras L’Bock, l’association avec le Verger de l’Évolution allait de soi. Le lien entre l’alimentation et une agriculture respectueuse de l’environnement est un élément important de la production de bière qu’il faut mettre en valeur. Pour Julien Chouinard, copropriétaire, « c’est une façon pour nous de redonner à la communauté en utilisant la bière pour passer un message important, celui qu’il est primordial d’enseigner et de transmettre des pratiques agroalimentaires respectueuses de l’environnement. » La microbrasserie de La Pocatière dédie 50 cents par bière au projet qu’elle soutien.