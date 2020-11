Une boulangerie ouvre à temps pour les Fêtes à Saint-Alexandre

Le projet de boulangerie à l’intérieur du presbytère de Saint-Alexandre verra le jour plus rapidement que prévu. Pain frais, viennoiseries, muffins et même café frais seront proposés dès le 17 décembre, si tout va bien.

Benoît Fleurant et Julie Robertson ont acquis le presbytère en mars dernier. La famille qui habitait Notre-Dame-du-Portage a eu le coup de cœur pour le bâtiment.

Le couple et ses quatre enfants de deux à 16 ans ont mis les bouchées doubles pour ouvrir les portes de « Fleur de farine » dans moins d’un mois.

« La fleur de farine, c’est une des farines les plus fines. Aussi, notre entreprise est familiale et le nom de famille de mon conjoint et des enfants est “Fleurant”. J’ai aussi déjà été fleuriste par le passé, mais aussi presque toutes les portes du presbytère contiennent une fleur de lys, d’où le logo également », précise Julie Robertson.