Une caravane de producteurs en remplacement des marchés de Noël

Même si certains marchés de Noël auront lieu à La Pocatière et Saint-Pascal malgré la pandémie, une douzaine de producteurs du Kamouraska ont eu l’idée de se regrouper sous le principe d’une caravane se déplaçant d’un village à l’autre pour vendre leurs produits. Un premier arrêt à Saint-André a même déjà eu lieu samedi dernier.

L’idée est celle de Claude Ouellet, producteur de porc écoresponsable au sein de l’entreprise O’Rye du Kamouraska de Saint-Joseph. Elle s’est concrétisée avec l’aide de son amie Nathalie Lemieux qui possède l’érablière du même nom à Saint-Pascal.

« C’est une initiative privée. Aucune subvention ne nous a été versée. La MRC de Kamouraska nous a simplement aidé pour le volet communications », mentionne Claude Ouellet.

Bien qu’appelé la « caravane de Noël », le projet consiste plutôt en une série de voitures indépendantes se suivant les unes les autres et qui déposent leurs pénates dans le stationnement d’un des villages du Kamouraska. Le tout se déroule bien sûr à l’extérieur, malgré le froid caractéristique de décembre, où chaque producteur sera installé seul sous son propre chapiteau, COVID-19 oblige.

« Les gens qui veulent se rapprocher de l’achat local n’ont souvent pas le choix de faire plusieurs endroits. Les petits marchés qui se déplacent comme la caravane, c’est l’idéal. Et on ne réinvente pas la roue, ça existait déjà dans chaque village à une certaine époque, quand les producteurs proposaient leurs produits à la fin des moissons sur le perron de l’église », raconte Claude Ouellet.

Projet-pilote

Cinq dates ont été arrêtées cette année pour la caravane de Noël. Un premier arrêt à Saint-André, le 21 novembre, a d’ailleurs permis de jauger positivement l’intérêt des gens. Il est maintenant prévu que la caravane s’arrête au Complexe municipal de Saint-Denis le 5 décembre de 10 h à midi, le 12 décembre de 10 h à midi au Vignoble Amouraska de Saint-Alexandre, le 13 décembre de 9 h à 15 h au Marché de Noël de Saint-Pascal et le dimanche 20 décembre de 13 h à 15 h à l’église de Saint-Gabriel.

Outre l’arrêt à Saint-Pascal, l’objectif de la caravane est d’éviter d’aller dans les villes ou municipalités où se tient habituellement un marché de Noël. Si la réponse est positive cette année, il est possible que la caravane sillonne de nouveau le Kamouraska l’an prochain et que le projet perdure.

« On le voit vraiment comme un projet-pilote qui pourrait fonctionner à l’année, sauf peut-être l’été durant la période des marchés publics. Le rêve ultime serait qu’on se déplace tous dans une vraie caravane et qu’on puisse même en venir à sortir de la région. En étant 12 cette année c’est un bon point de départ, ça nous donne le temps de bien nous placer et de mieux orchestrer la suite », conclut-il.