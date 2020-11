Une école pour devenir une bonne ménagère… à Saint-Pascal

À la fin des années 1890, certains croient que les femmes ont perdu le sens de leurs responsabilités d’épouse, de mère et d’éducatrice. C’est l’avis en 1897 du nouveau curé de Saint-Pascal Alphonse Beaudet.

L’urbanisation, l’industrialisation et l’émigration font craindre le pire pour le clergé. On cherche alors à protéger les familles canadiennes-françaises en favorisant l’éducation. Le curé de Saint-Pascal ne tarde pas à présenter un projet d’école ménagère pour contribuer à la ruralisation du Québec. Si la première voit le jour à Roberval en 1882, la deuxième, celle de Saint-Pascal, est ouverte en 1905, sous la direction de la congrégation de Notre-Dame.

L’établissement fondé par Alphonse Beaudet servira de modèle pour les 158 autres écoles ménagères agricoles de la province. S’inspirant du modèle d’éducation proposé par Marguerite Bourgeoys, l’école ménagère de Saint-Pascal est affiliée à l’Université Laval en 1909 et devient une École normale classico ménagère en 1913. 25 ans plus tard, les autorités décident de séparer le cours ménager de la formation classique.

L’Institution Chanoine Beaudet connaît une progression remarquable. En 1941, l’enseignement ménager de niveau supérieur y est dispensé grâce à la fondation de l’École supérieure des sciences domestiques et la mise sur pied du baccalauréat en sciences domestiques. Six ans plus tard, la Congrégation décide de transférer le cours supérieur à l’Université Laval. Conservant son statut d’école normale, l’Institution sera transformée en école secondaire après les conclusions du rapport Parent.

Le patrimoine légué par cette institution de Saint-Pascal se présente sous plusieurs formes. À commencer par ses manuels scolaires et sa Cuisine raisonnée publiée en 1904. Cet ouvrage a traversé le siècle et après quinze éditions différentes, il regroupe depuis 2003 des recettes du patrimoine culinaire québécois.

Pour en savoir plus : Les sœurs de la Congrégation de Notre Dame de Montréal, l’œuvre d’un grand éducateur Le Chanoine Alphonse Beaudet, Montréal, 1947. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4147513