Une entente de partenariat pour les sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet

Les sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet adoptent un pacte de collaboration visant à renforcer la synergie et les partenariats entre elles pour les prochaines années, autant pour le développement économique et social, que pour l’attractivité du territoire et la mise en commun de services municipaux.

Au cours des dernières années, les mandats et responsabilités des municipalités se sont sensiblement accentués et complexifiés. Pourtant, les ressources des municipalités, autant humaines que financières, demeurent limitées. Reconnaissant les défis auxquels elles sont confrontées, les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et Tourville ont décidé de travailler en collaboration pour les relever.

Au-delà de ces bonnes intentions, les sept municipalités ont pris la décision de signer une entente concrétisant leur implication et définissant les différentes stratégies à mettre en place pour que cette collaboration perdure et que des retombées concrètes en découlent. Entre autres, elles s’engagent à participer à des rencontres mensuelles afin de réfléchir sur les enjeux communs et les actions à entreprendre ensemble.

C’est donc dans le but de s’adapter à leur nouvelle réalité et dans un souci d’efficience que les sept municipalités du sud procèderont à l’analyse de services municipaux qui pourraient être mis en commun. D’ailleurs, ces municipalités et la MRC de L’Islet ont déjà convenu de procéder à l’embauche d’un(e) agent(e) de développement à la vie communautaire pour justement développer une offre de service en loisirs pour l’ensemble du territoire. Le projet a été mis sur pause en raison de la COVID-19.

Ensuite, les sept municipalités s’engagent à agir ensemble dans une démarche de développement et d’attractivité territoriale. Elles ont convenu d’un plan d’action qui permettra, avec la collaboration de différents partenaires, de renforcer la capacité du sud de la MRC de L’Islet d’attirer et de retenir de nouvelles familles. Ce plan d’action est issu d’une consultation menée auprès d’entreprises, d’acteurs du monde scolaire, d’organismes communautaires, etc.