Une nouvelle directrice des ressources humaines pour le Cégep La Pocatière

Lors de sa rencontre du 18 novembre dernier, le conseil exécutif du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de Mme Amélie Ouellet au poste de directrice des ressources humaines et secrétaire générale. Elle entrera en fonction à compter du 30 novembre prochain.

Détentrice d’une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail et membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Mme Ouellet se distingue notamment par ses grandes capacités communicationnelles et son approche orientée vers l’excellence du service à la clientèle. Elle démontre clairement son désir de maintenir ou d’améliorer les services offerts aux clients tout en agissant avec éthique et intégrité.

Outre ses habiletés relationnelles et organisationnelles, elle possède plus de 15 ans d’expérience comme conseillère en relations de travail. Son parcours comme chargée de cours à l’Université du Québec à Rimouski lui a permis de maintenir à jour ses connaissances, notamment en lien avec le droit du travail et la gestion de conventions collectives.