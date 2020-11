Une première édition porteuse d’espoir de « La grande illumination »

À l’approche des Fêtes, les dix Fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent s’unissent dans le cadre d’une nouvelle activité appelée « La Grande Illumination » pour faire briller l’espoir sur toute la région.

Dans le cadre de cette activité, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima illuminera trois grands sapins trônant à l’Hôpital de La Pocatière et dans chacun de ses deux centres d’hébergement de soins de longue durée : Centre Villa Maria de Saint-Alexandre et Centre D’Anjou de Saint-Pacôme. La mise en lumière de tous les sapins aura lieu le mercredi 9 décembre prochain en même temps que toutes les autres Fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les milliers de lumières qui s’illumineront ce soir-là porteront en elles l’espoir et le réconfort. Vente de lumières La Fondation met en vente 1000 lumières au coût de 5 $ chacune à partir de maintenant, et ce, jusqu’à la fin décembre.

Il est possible d’acheter des lumières virtuelles sur le site web au www.fondationhndf.ca, au bureau de l’Hôpital ou par la poste. De plus, il y aura des banques disposées dans au moins un commerce ou bureau municipal de toutes les municipalités du Kamouraska dans lesquelles les gens pourront faire leur don à cette activité. Les profits de la vente des lumières des sapins du Kamouraska retourneront à 100 % à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et serviront à offrir du réconfort et des petits bonheurs aux résidents des CHSLD de la MRC du Kamouraska tout au long de l’année 2021. « Nous avons fait ce choix, car les résidents ont écopé grandement de la COVID-19 par la privation des visites et des échanges, c’est la façon que la Fondation a trouvée pour offrir du réconfort et de la chaleur à ces personnes. Nous vous invitons à la générosité en illuminant nos sapins en cette période des Fêtes », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.