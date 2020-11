Vétérans en valeur : Un regard positif sur la vie après le service militaire

Joseph Éric Tremblay avoue qu’il jonglait depuis un bon moment déjà à l’idée de reconnaître, de valoriser et de remercier autrement les vétérans de l’armée canadienne. Ce n’est toutefois que le mois dernier qu’il a enfin trouvé le fil conducteur pour mettre en place le projet Vétérans en valeur, dont le lancement coïncide avec le Jour du Souvenir.

Joseph Éric Tremblay habite Saint-Alexandre-de-Kamouraska et il est lui-même vétéran et ancien membre du Royal 22e Régiment. En 1993 et 1995, il a participé à deux missions militaires en Bosnie-Herzégovine. Il est retourné à la vie civile en 2001.

Son désir d’apporter un regard positif sur ceux et celles qui ont servi au sein des forces armées l’a toujours motivé. Il n’a malheureusement jamais été en mesure d’aller au bout de ce qu’il voulait réellement faire au sein de différentes associations de vétérans dans lesquelles il a évolué par le passé.

« Je suis tombé par hasard sur un site internet qui rapporte des histoires de vétérans volées, des gens qui s’approprient des médailles et des histoires d’hommes et de femmes qui ont servi au sein des “forces”. C’est là que le déclic s’est fait », raconte-t-il.

L’entrepreneur et enseignant de Saint-Alexandre s’est dit qu’il fallait faire le contraire, montrer le beau côté de la médaille en racontant l’histoire de vétérans qui sont retournés à la vie civile active et qui mettent à profit leur expérience personnelle pour se lancer en affaires ou faire du bien au sein de leurs communautés. Un portrait de ces exemples inspirants sera dévoilé de façon hebdomadaire, par le biais de la page Facebook « Vétérans en valeur ».

« L’idée n’est pas de dire que ce n’est pas difficile, la vie de militaire, ou qu’il n’y a pas d’expériences négatives au sein de l’armée. Oui, c’est difficile servir dans les forces, je ne le minimise pas. Mais est-ce possible de parler aussi des personnes qui font des choses extraordinaires quand ils retournent à la vie civile ? » demande-t-il.

Vétérans DE valeur

Outre les portraits, Joseph-Éric Tremblay a travaillé à développer le logo « Propriété/Owned By Vétérans de valeur » afin d’être en mesure d’identifier les entreprises appartenant à des vétérans. Ceux désirant s’afficher comme tel pourront désormais le faire par le biais de ce logo, au sein même de leurs commerces.

« La troisième étape du projet serait de mettre en place une Fondation pour être en mesure d’accompagner les ex-militaires désireux de se lancer en affaires, d’étudier leurs projets et de leur attribuer des bourses afin de leur faciliter la tâche », résume celui qui travaillait jadis au CLD du Kamouraska.

Consultez la page Facebook Vétérans en valeur ou rendez-vous sur le site internet https://kkinc.ca/veterans-en-valeur/ pour en découvrir davantage.