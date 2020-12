Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) a donné le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre dans la région.

Les coprésidents d’honneur choisis pour faire rayonner le Défi OSEntreprendre à l’échelon régional sont M. Jean-François Fortin, copropriétaire du Ketch – microbrasserie du littoral à Sainte-Flavie dans la MRC de La Mitis, et M. Maxime Dionne, cofondateur et président de Entomo DSP à Saint-Pascal dans la MRC de Kamouraska. Les deux chefs d’entreprise, déjà impliqués lors de la précédente édition, ont à cœur de reconduire leur fonction.

En 2019, Le Ketch Microbrasserie, projet d’entreprise de M. Fortin et de son équipe, a reçu le 1er prix national de la catégorie Commerce du volet Création d’entreprise. Celui de M. Dionne, Entomo DSP, entreprise spécialisée dans l’élevage et la transformation de grillons, a reçu le 2e prix national dans la catégorie Bioalimentaire du même volet

Pour Maxime Dionne, « il fait toujours bon se partir en affaires au Bas-Saint-Laurent » et le soutien des différents organismes de développement économique fait une réelle différence dans le contexte. « Nous voyons à l’horizon tout l’espoir qui reprend forme. Les actions se multiplient pour stimuler un retour à la normale et repartir sur des bases plus solides que jamais. Le Défi OSEntreprendre a vu le jour dans une optique de mettre à l’avant-scène des jeunes et moins jeunes qui contribuent, tous à leur manière, à faire fleurir notre économie ».

Bon an mal an, le Bas-Saint-Laurent se situe parmi les régions les plus dynamiques en matière d’inscriptions au Défi OSEntreprendre. Soulignons qu’en 2020, à la fermeture des dépôts de candidatures, la région se situait à cet égard au 2e rang.

Pour continuer à mettre en lumière la créativité, la résilience et le dynamisme des jeunes, des intervenants scolaires et des entrepreneurs d’ici, la 23e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent s’adapte au contexte évolutif. Ainsi, l’ensemble des étapes de ce grand mouvement seront réalisées, du dépôt des candidatures jusqu’aux galas, en passant par la sélection et l’envoi du matériel. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional en avril prochain.

Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2021, 16 h. Tous les critères d’admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne sur osentreprendre. quebec.