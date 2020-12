Accidents de travail dans la région : La CNESST lance un appel à la vigilance

Devant des statistiques faisant état de plusieurs incidents à la hausse dans les milieux de travail de la région, la CNESST lance un appel à la vigilance des travailleurs et employeurs.

Cet avertissement s’applique au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Estrie.

« On a décidé d’émettre un communiqué vigilance, ce qui n’est pas très fréquent, mais qui arrive quand on constate une hausse des accidents dans certaines régions. L’idée n’est pas de pointer du doigt les employeurs, mais de demander aux travailleurs et aux employeurs de faire équipe pour bien identifier les risques », a indiqué Julie Fournier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

On dit avoir reçu plusieurs avis d’accidents graves et d’autres à potentiel assez grave, dans la région.

La CNESST tient à rappeler aux travailleurs et aux employeurs de la région d’être vigilants et de poursuivre leurs efforts de prévention afin d’éviter des accidents du travail.

La fatigue accumulée au cours de la dernière année, particulièrement en raison de la pandémie, serait possiblement à l’origine de ce relâchement.

« La dernière année a vraiment été exigeante autant pour les travailleurs que les employeurs, ils ont dû faire face à beaucoup de changements et d’adaptation pour contrôler les risques liés à la COVID. Peut-être qu’avec la fatigue, on a tendance à oublier les risques qu’on connaît plus autour de nous », a ajouté Julie Fournier.

La CNESST rappelle aussi que les principaux acteurs des milieux de travail doivent prendre le temps nécessaire pour procéder à une bonne évaluation des risques et à la planification des travaux à exécuter. Ils ont également l’obligation de former et de superviser adéquatement les travailleuses et travailleurs concernant les tâches qui doivent être accomplies. Ces mesures de prévention s’appliquent à tous les milieux de travail, que ce soit dans une usine, un chantier de construction, une ferme, un commerce ou tout autre milieu de travail.