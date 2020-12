Acheter local, c’est contribuer à la relance économique des régions

Qui aurait cru que l’année 2020 allait être le berceau d’une crise sanitaire mondiale sans précédent? Force est d’admettre que la pandémie aura bouleversé notre façon de vivre au quotidien. Tout un chacun a fait face à cette urgence de s’adapter, et au Québec, nous avons affronté ce défi ensemble. Cette vague de solidarité a été accentuée par un engouement marqué et heureux pour l’achat local.

À titre de ministre déléguée au Développement économique régional, j’ai la conviction que nous pouvons faire mieux pour soutenir les entreprises d’ici, d’abord à titre de citoyens, mais aussi comme gouvernement.

Promouvoir l’achat local, c’est sensibiliser et inciter les Québécois à consommer des produits d’ici et découvrir ce qui se fait de mieux au Québec. En encourageant les commerçants, c’est toute la communauté qu’on soutient. Ce sont souvent nos voisins, nos amis et notre famille. Nous pouvons poser des gestes concrets pour faire croître l’économie locale.

C’est aussi dans cette optique qu’en tant que gouvernement nous prenons part à la promotion de l’achat local en soutenant les initiatives de certification des produits locaux, de façon à ce qu’elles soient facilement repérables par les consommateurs. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts à rendre visibles et accessibles encore plus d’entreprises et de produits d’ici. Nous continuerons de mettre en place des moyens concrets pour augmenter l’accès aux marchés publics à des entreprises et à des entrepreneurs de partout au Québec.

Le sentiment de fierté des Québécois s’est accentué durant la pandémie. La firme Léger 360 indique que 87 % de la population est favorable aux achats locaux et 58 % ont le désir de se procurer des produits du Québec. Cet engouement doit perdurer.

Consommer localement, c’est contribuer au succès de la relance économique des régions. En achetant des produits et services d’ici, les citoyens assurent le développement du savoir-faire et du terroir québécois. L’achat local diminue également l’empreinte écologique en requérant moins de transport. De plus, en substituant un produit étranger par un produit du Québec, on contribue directement à la croissance des entreprises et au développement des régions.

Le dynamisme économique des communautés dépend donc de nous. Privilégier les commerces locaux, en magasin ou en ligne, c’est faire une réelle différence pour notre avenir économique collectif. À la veille du temps des Fêtes, unissons-nous et procurons-nous au moins une œuvre, un objet, un livre ou un produit bien d’ici pour nos enfants, nos amis, notre famille ou tout simplement pour soi. Soyons fiers de soutenir les artistes, les artisans, les producteurs, les manufacturiers et les transformateurs de toutes les régions du Québec. Mettons-les en valeur!

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au développement économique régional