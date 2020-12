Appui moral aux travailleurs de la santé

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a appuyé avec ses collègues le 2 décembre, une motion visant à saluer le personnel dévoué qui est actuellement aux prises avec la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

La motion en question, proposée par le Bloc québécois et appuyée par les conservateurs, demandait :

M. Généreux est particulièrement sensible aux difficultés que ressentent les travailleurs de la santé à travers la circonscription, tant du côté de l’Hôpital l’Hôtel-Dieu de Montmagny, l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, mais également ceux qui ont la tâche de veiller auprès des aînés dans les CHSLD et RPA.

« Alors que les consignes et directives de sécurité publique incluant l’isolement social ont été difficiles pour tous au cours des dix derniers mois, je ne peux qu’avoir de l’empathier pour les travailleurs de la santé, qui n’ont pas l’option de rester chez eux. Ces derniers sont confrontés quotidiennement à de longs quarts de travail dans de possibles foyers d’éclosion », a déclaré le député Bernard Généreux.

Il trouve également regrettable que les libéraux aient voté contre la motion de l’opposition, craignant que le gouvernement actuel revienne sur son engagement d’augmenter les transferts en santé afin de financer d’autres mesures plus électoralistes en vue des prochaines élections.

M. Généreux a rappelé que le chef conservateur Erin O’Toole s’est engagé cette semaine à augmenter et ramener de la prévisibilité aux transferts aux provinces en matière de santé.

« Je veux un fédéralisme de partenariat, pas de paternalisme. Justin Trudeau veut imposer des normes nationales sur les centres de soins de longue durée, alors qu’il demeure muet sur la question des transferts en santé, a affirmé le chef conservateur Erin O’Toole. Un gouvernement conservateur va octroyer des transferts en santé stables, prévisibles et sans condition. »