Arrêter de fumer par le biais des médias sociaux

Le centre en prévention, en formation et en traitement des dépendances La Montée passe en mode virtuel intensif pour sa prochaine thérapie d’abandon du tabac. Des capsules vidéo, des interactions et des discussions par le biais du groupe privé Facebook remplaceront la thérapie habituelle en présence.

La Montée est un des rares centres à offrir une thérapie pour la dépendance au tabagisme au Québec. À l’image d’autres services, la pandémie force aujourd’hui le Centre à revoir sa façon d’offrir cette thérapie qui figure souvent parmi les résolutions de la nouvelle année de ses participants.

« Oui, pour certain il s’agit parfois d’une résolution du Nouvel An, mais souvent, c’est plutôt l’ultime essai pour des fumeurs de longue date qui ont tout essayé pour arrêter de fumer et qui ne savent plus vers quoi ou qui se tourner pour y parvenir », explique Véronique Dionne, coordonnatrice à La Montée.

Un « ultime essai » qui peut aussi cacher des problèmes pulmonaires importants. Cet élément est d’ailleurs ce qui a motivé La Montée à adapter son offre de service en cette période de pandémie afin d’éviter une possible exposition à la COVID-19 à des participants vulnérables sur le plan de la santé.

« Les participants qui s’engagent dans le processus se déplacent habituellement à La Montée pour une durée de six jours où ils sont hébergés et nourris, en plus d’avoir accès à un ensemble d’ateliers de groupes qui doivent leur permettre d’arrêter de fumer. On avait déjà annulé notre thérapie d’été dans l’attente de développer une méthode alternative plus sécuritaire pour tous », poursuit la coordonnatrice.

L’automne a donc servi à développer cette approche alternative, basée sur des rendez-vous virtuels par le biais d’un groupe privé Facebook « La Montée tabac 2021 ». Le contenu habituel de la thérapie a été adapté en conséquence afin de recréer ce sentiment d’appartenance au groupe qui se développe généralement en présence. Des capsules vidéos seront offertes aux participants et il sera possible pour eux de faire des exercices et d’échanger avec les autres directement de chez eux, de 8 h 30 à 19 h. Des suivis personnalisés par téléphone seront réalisés au besoin. La thérapie se déroulera du 4 au 8 janvier 2021.

« C’est une approche qui n’a jamais été testée, mais dans laquelle on a investi beaucoup d’énergie pour qu’elle réponde le plus possible aux besoins des participants. Pour cette raison, la thérapie sera proposée gratuitement cette fois-ci », ajoute Véronique Dionne.

Il est possible de s’inscrire à ce programme virtuel intensif auprès de Véronique Dionne au 418 371-1444 ou veronique.dionne@centrelamontee.com.