Augmentation importante des coûts de transport par autobus le midi

« Si on veut garder ce service, il va falloir le dessiner autrement, peut-être par secteur. Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière, c’est viable. Au lieu de l’organiser globalement, peut-être que les parents voudront dire, on l’organise par secteur », d’indiquer Antoine Déry, directeur du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

La COVID-19 et l’imposition de ratios ne sont pas nécessairement en cause dans cette problématique. La délicate situation perdure depuis plusieurs années. Le montant du déficit d’environ 50 000 $ par année est épongé dans le budget d’opération au lieu d’être mis ailleurs. Sans la hausse annoncée récemment, le déficit aurait été de 100 000 $, il sera donc ramené à 40 000 $. Qui plus est, on ne calcule pas dans ces montants les frais de ressources humaines.