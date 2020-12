COVID-19 : Hausse marquée des hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

Habituée d’enregistrer une ou aucune hospitalisation chaque jour depuis le début de la pandémie de COVID-19, la région du Bas-Saint-Laurent en comptait sept ce mercredi matin. Les personnes hospitalisées ont entre 50 et 90 ans.

« Nous sommes toujours préoccupés par la situation hospitalière. Le 4 décembre, on avait une seule hospitalisation, mais aujourd’hui (mercredi), on en comptait sept ce matin, six cet après-midi. Nous avons suffisamment de lits, mais chacune (des hospitalisations) mobilise beaucoup de nos troupes et de personnel qui ne peut pas être au chevet d’autres patients. On est obligé de faire du délestage et c’est l’ensemble de la population qui en fait les frais », a indiqué le Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.