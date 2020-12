Une grande partie du financement a été obtenu via des programmes gouvernementaux et l’Association se tourne maintenant vers la communauté du Kamouraska pour boucler le budget. Alors que la question de la préservation du patrimoine est au cœur de l’actualité avec le projet de loi 69, la campagne « Un nouveau toit pour la Maison Chapais » représente l’occasion en or de sensibiliser la communauté à la conservation du patrimoine. « La revitalisation du patrimoine ne se fait pas de soi, elle nécessite une volonté politique et sociale. Choisir de contribuer à la conservation d’un bâtiment patrimonial, c’est aussi choisir de garder vivante une histoire, une mémoire, un savoir-faire, une identité collective » , estime Maha Farah Elmir. D’autant plus que la Maison Chapais est l’attraction touristique la plus importante de sa localité. « Le simple fait de préserver cette maison contribue à l’attractivité de Saint-Denis et, par le fait même, au bien-être de sa collectivité », note Mme Nicole Généreux, présidente de l’Association.