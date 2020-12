Chalets, soins de santé et restaurant à Saint-Pamphile

Un important projet touristique est en développement à Saint-Pamphile. TSP Évasion allie hébergement, soins de santé et restauration, à proximité du Club de golf de Saint-Pamphile.

Le projet est mené par Véronique et Simon Gagnon, aussi propriétaire de Transport Saint-Pamphile.

« Le projet de chalets date d’avant la pandémie. Nous sommes des gens de la place qui aiment que ça se développe. On perd des touristes présentement, faute d’hébergement et d’offres d’activités pour les garder. On cherchait donc des solutions de ce côté », a dit Véronique Gagnon.

À partir de janvier 2021, un premier chalet sera disponible à la location pour un maximum de six personnes à la fois, et ensuite un second pour un maximum de 10 personnes. Le troisième chalet sera construit selon la demande.

TSP Évasion souhaite aussi proposer des soins de santés et d’esthétiques, notamment la massothérapie. Le sous-sol du chalet est réservé au volet commercial, dont un local sera pour les soins de santé et l’autre est présentement à louer.

« Il est question de soins de santé qui cadre dans un contexte de détente et de plaisir : massage, facial, soin du corps », précise Véronique Gagnon.

Restauration

Outre l’hébergement, un autre secteur d’activité s’ajoute à TSP Évasion, soit le secteur de la restauration. Le restaurant Rest’ O RANG ouvre ses portes en formule prêt-à-manger et menu des fêtes, au club de golf de Saint-Pamphile. Le restaurant, dont TSP Évasion reprend la concession, a subi une cure de rajeunissement et plusieurs rénovations.

L’équipe travaille fort également pour permettre aux motoneiges d’arrêter dans le coin malgré la crise sanitaire, à partir du moins de janvier. Il y aura également beaucoup de nouveautés cet hiver avec des menus midi, achat de menu en ligne, beaucoup de choix maison dans le prêt-à-manger et des pâtisseries.