Changement à la présidence de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière

Une page d’histoire vient de se tourner pour la Caisse avec la fin du mandat de monsieur Jacques Lavoie à la présidence du conseil d’administration.

Conformément aux dispositions prévues au Règlement intérieur de la Caisse, la durée du mandat à la présidence est limitée à 12 ans. Ayant atteint cette limite, M. Lavoie cède le flambeau à M. François Archambault, mais demeura actif au sein du conseil d’administration à titre de vice-président. Résident de Rivière-Ouelle, M. Archambault enseigne au Cégep de La Pocatière depuis 2012. Il possède, entre autres, une maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises, un baccalauréat en informatique et un certificat en administration. Fortement impliqué dans sa communauté depuis plus de 10 ans, M. Archambault siège au sein du conseil d’administration de la Caisse depuis 2019.

« Un grand merci à M. Lavoie pour toutes ces années d’engagements et de dévouements à titre de président de la Caisse. Notre institution, notre milieu et le monde de la coopération ont largement bénéficié de son dynamisme et de sa passion », a souligné Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.