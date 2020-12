Découvrez la nouvelle Programmation spéciale LÀ-MAINTENANT

LÀ MAINTENANT, les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) lancent une nouvelle programmation pour offrir à la région un hiver rempli de culture. À partir du 9 janvier, les ADLS présenteront leur Programmation spéciale LÀ-MAINTENANT — HIVER 2021. C’est plus d’une trentaine de spectacles qui seront présentés en salle avec distanciation physique. De ce nombre, 16 spectacles seront présentés en webdiffusion.

LÀ-MAINTENANT, les Arts de la scène présentent au public une nouvelle programmation spéciale de 34 spectacles pour tous les goûts : humour, chanson, théâtre, danse et jeunesse.

Cette nouvelle programmation commencera en force avec William Bisson et son band et leur Hommage à Bob Bissonnette dans une version 100 % webdiffusion. Tout au long de la saison, le public des ADLS aura droit à de belles découvertes comme la pianiste de jazz Lorraine Desmarais, le rappeur Souldia ou la compagnie de danse Cas Public et leur nouveau spectacle « Love Me Tender ».

Les tout-petits seront bien servis au cours de l’hiver. De janvier à mars, quatre spectacles jeunesse seront présentés toutes les deux semaines. Tous ces spectacles sont offerts en présentiels avec distanciation physique ainsi qu’en webdiffusion. La webdiffusion permet, entre autres, aux enseignants d’offrir un spectacle à leurs élèves, sans même quitter la classe. En plus, Arthur L’aventurier sera de passage en ville lors de la semaine de relâche pour le plus grand bonheur des enfants.

Les ados auront droit à un spectacle explosif avec La Magie de la chimie.

De grands noms seront de passage dans la Capitale de l’Oie blanche. Marc Dupré, Philippe Laprise, Philippe Bond seront de ceux qui s’arrêteront à la salle Edwin-Bélanger.

LÀ-MAINTENANT, c’est l’association des Arts de la scène de Montmagny avec certains des plus grands diffuseurs de spectacles du Québec et plusieurs agences d’artistes. Ce partenariat a pour objectif de présenter des spectacles de chanson, musique, théâtre, danse et humour adaptés à la situation actuelle, pour le plus grand bonheur du public québécois.