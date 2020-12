Des boîtes de confinement de l’APHK

Grâce à l’initiative de Sandra Lévesque Michaud et la participation d’Émily, stagiaire, l’APHK est en mesure d’offrir à chacun des membres personne handicapée une boîte de confinement qui contient entre autres, des jeux, des recettes, livres ou autres, selon les intérêts et aptitudes de chacun d’entre eux.

Un gros merci au Club Lions de Saint-Pascal pour leur contribution de 700 $ ; cette année, à cause de la pandémie, le Club Lions n’a pu offrir la traditionnelle « Journée de l’Amitié ».

« L’idée de ces boîtes de confinement m’est venue parce qu’il m’était inconcevable de penser que nos membres n’auraient rien de nous en cette période hors du commun. Il était très important pour moi que ces dernières contiennent un élément propre à chacun en fonction de leur personnalité. Nous avons distribué plus de 55 boîtes et chacune d’entre elles contenait un cadeau personnalisé différent en plus de défis, d’outils pour faciliter le quotidien et tous les ingrédients secs nécessaires pour confectionner de bons biscuits maison », mentionne Sandra Lévesque Michaud.