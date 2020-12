Deux activités de Noël pour les aînés et toute la population du Kamouraska

Afin d’apporter un moment de réconfort en ce temps des fêtes hors de l’ordinaire, la MRC de Kamouraska et ses partenaires offrent deux activités festives inédites à toute la population et plus particulièrement aux aînés.

Le Théâtre de la Bacaisse propose un moment hors du temps avec le conte de Noël Le Réveillon de Mme Rose. Il met en scène une infirmière qui relate l’histoire touchante d’une résidente qui attend son fils pour Noël, dans une résidence de personnes âgées au Kamouraska.

Le conte sera accessible dès le samedi 19 décembre sur les pages Facebook, Instagram et YouTube du Théâtre de la Bacaisse et diffusé sur MATV le mercredi 23 décembre à 18 h 45, puis en rediffusion jusqu’au 6 janvier 2021.

Ce conte, qui saura toucher le cœur d’un public de tous âges, est celui de Maurice Gagnon de Saint-Pacôme, mis en lecture par Mélissa Bouchard de Saint-Pascal, interprété par Valérie Boutin et réalisé par Vincent Paquette, en collaboration avec TVCK.

Pour cette occasion spéciale, un quatuor vent et cordes, composé d’enseignants de l’École Destroismaisons à La Pocatière, interprètera des grands classiques de Noël dont Trois anges sont venus ce soir, White Christmas et Les anges dans nos campagnes.

Produit par TVCK, le concert sera diffusé sur MATV le jeudi 24 décembre à 19 h et disponible sur les pages Facebook et YouTube de l’École Destroismaisons.

Derrière son écran, chacun sera transporté, durant une trentaine de minutes, dans le très beau salon Vocelle d’inspiration victorienne du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette prestation est offerte par les professeurs de musique de l’École Destroismaisons : Mme Doris Ouellet à la flûte traversière, Mme Florence Paul au violon, Mme Alexanne Trudelle-Caron à l’alto et M. Richard Pageau au violoncelle, sous la supervision de M. François Landry, directeur général de l’établissement.

Ces deux projets sont subventionnés par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications. Le conte de Noël fait partie des six projets innovants soutenus suite à l’appel à projets pour le développement culturel et l’animation du milieu. Le concert est quant à lui financé dans le cadre de l’enveloppe pour les aînés.

« L’année 2020 a été éprouvante pour tous, en particulier pour nos aînés. En ce temps des fêtes pas comme les autres, il est absolument essentiel de leur témoigner notre présence et notre amour, et de leur apporter réconfort et divertissement. Merci à nos partenaires, le Théâtre de la Bacaisse, l’École Destroismaisons et TVCK, d’offrir aux Kamouraskois.es d’aussi belles prestations pour célébrer Noël en douceur et conclure l’année sur une note positive et chaleureuse », affirme M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.