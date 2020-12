Dévoilement de l’inventaire du patrimoine bâti agricole

La MRC de L’Islet a procédé au dévoilement de son inventaire du patrimoine bâti agricole qui répertorie et caractérise 360 bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial sur l’ensemble du territoire.

Les bâtiments sont répartis dans les 14 municipalités de la MRC et ont été sélectionnés selon plusieurs critères : ancienneté, usage, représentativité d’une typologie architec­turale, rareté de certaines composantes, degré d’authenticité, appartenance à un ensemble, présence dans le paysage, etc. On y retrouve plusieurs types de bâtiments agricoles : granges-étables, écuries, hangars, remises, laiteries, poulaillers, porcheries, ateliers, garages, etc.

Chacun des bâtiments sélectionnés a fait l’objet d’un relevé photographique sur le terrain et les informations le concernant (adresse, typologie, période de construction, état physique, état d’authenticité, valeur patrimoniale, etc.) ont été consignées dans une base de données sous la forme d’un répertoire illustré.

Le patrimoine bâti agricole tient une place significative dans notre paysage architectural puisque 41 % du territoire de la MRC de L’Islet se situe en zone agricole provinciale. En effet, plusieurs fermes ont conservé des dépendances traditionnelles. Ce patrimoine témoigne des pratiques rurales anciennes en matière de production alimentaire et participe à l’identité collective. Il est également une ressource précieuse qui contribue à l’attractivité du territoire ainsi qu’à son développement en permettant l’émergence de projets agricoles innovants.

Cette étude a été réalisée par la firme Patri-Arch en collaboration avec le service de l’aménagement du territoire de la MRC de L’Islet. Outre un inventaire, une brochure de sensibilisation aux bonnes pratiques sur le sujet a été réalisée. L’étude complète ainsi que le document de sensibilisation sont disponibles sur le site Web de la MRC de L’Islet.

De plus, le Service de l’aménagement du territoire a développé une cartographie interactive qui permet de localiser et documenter les bâtiments agricoles contenus dans l’inventaire. Cet outil rend ainsi l’étude encore plus accessible et dynamique, tout en procurant une vision d’ensemble sur le territoire. Le tout est disponible sur mrclislet.com/services-aux-citoyens/amenagement-du-territoire/projet-de-mise-en-valeur-du-patrimoine-bati-agricole/.