Donner et recevoir!

La Fondation des Archives de la Côte-du-Sud a été créée pour soutenir financièrement les Archives du même nom. Elle administre des fonds constitués grâce à la générosité de donateurs. En cette année sans pareille, la Fondation n’a pu réaliser son activité-bénéfice et est donc en pleine campagne de financement.

Faire un don à la Fondation des Archives de la Côte-du-Sud c’est assurer la pérennité du centre d’archives régionales qui offre des services spécialisés depuis déjà 30 ans. Les Archives accueillent dans ses locaux situés à La Pocatière diverses clientèles, dont les créateurs de fonds d’archives, des auteurs, des musées, des généalogistes, des chercheurs, des maisons d’édition, etc.

Les Archives de la Côte-du-Sud sont le seul centre agréé par le ministère de la Culture et des Communications sur le territoire sud-côtois. Cet agrément certifie le caractère professionnel avec lequel les documents manuscrits, les imprimés, les photos, les plans et cartes, entre autres, sont préservés et traités.

« La Fondation s’est fixé un objectif de campagne », comme le soutient la présidente, Judith Douville.

Elle et les administrateurs de la Fondation font appel à la générosité de tous les sud-côtois pour y arriver. Vous pouvez faire un don par la poste, par chèque à l’ordre de la Fondation des Archives de la Côte-du-Sud ou en vous rendant directement aux Archives au 100, 4e Avenue à La Pocatière ou en contactant tresorier.fondation@archivescotedusud.ca.