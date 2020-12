Dons pour la guignolée via La Ruche Québec

La Société de Saint-Vincent de Paul informe la population de La Pocatière, Mont-Carmel, Montmagny, Rivière-du-Loup et Saint-Onésime qu’elle vient d’ajouter un nouveau mode de financement dans le contexte de pandémie qui perdure.

Il est maintenant possible aux donateurs de verser des contributions via la plateforme de financement que constitue La Ruche Québec, un organisme à but non lucratif spécialisé en financement participatif ayant pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant l’économie le rayonnement et la vitalité d’une région.

En raison du contexte de la pandémie et de ses effets sur la collectivité, Desjardins s’associe de façon exceptionnelle cette année aux diverses guignolées de la province, dont celle de la SSVP de La Pocatière, et doublera, en faveur de l’organisme, les contributions qui seront recueillies sur la plateforme La Ruche, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Grâce au programme « Du cœur en double », le grand public peut contribuer facilement et généreusement à la guignolée de la SSVP de la région. Tout l’argent recueilli permettra d’offrir de l’aide alimentaire aux gens dans le besoin. Et il n’y a pas de frais administratifs à payer, votre carte de crédit ne sera débitée qu’à partir du 24 décembre 2020.

Pour faire une contribution en ligne en mode de financement participatif, connectez-vous à la page : http://laruchequebec.com/guignolee-ssvp-sainte-anne-de-la-pocatiere.

Le programme se déroule jusqu’au 24 décembre 2020.