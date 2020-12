Desjardins et les guignolées de la Société de Saint-Vincent de Paul ainsi que celle des Médias du programme Option Médias du Cégep de La Pocatière lancent chacun une campagne de financement en ligne pour pallier les pertes potentielles des collectes de rue.

Les caisses Desjardins du Kamouraska soutiendront les guignolées de la région pour recueillir des dons en ligne. Grâce au programme « Du cœur en double », Desjardins remettra 1 $ pour chaque don de 1 $ à la guignolée, et ce, jusqu’à concurrence de 15 000 $ pour la région. Les caisses Desjardins du Kamouraska invitent les citoyens de la région à reconduire la générosité dont ils font preuve depuis plusieurs années.

Il sera possible de faire un don en visitant laruchequebec.com/ducoeurendouble ou en vous rendant directement sur la campagne de sociofinancement de votre choix :

Guignolée de la Saint-Vincent de Paul —La Pocatière [jusqu’au 24 décembre 2020] : https://laruchequebec.com/fr/projet/guignolee-de-la-saint-vincent-de-paul-or-sainte-anne-de-la-pocatiere ;

Guignolée des médias — Programme option Médias | Cégep La Pocatière [jusqu’au 15 décembre 2020] : https://laruchequebec.com/fr/projet/8e-edition-guignolee-du-programme-arts-lettres-et-communication-option-medias.

L’année 2020 marquée par la pandémie a généré son lot de difficultés économiques et sociales de toute sorte. Des milliers de familles pourraient avoir besoin d’un dépannage alimentaire à Noël et au cours de l’année à venir. Cette hausse est estimée à 30 % comparativement à l’an passé, notamment en raison de la pandémie. Parmi les bénéficiaires de cette aide alimentaire, des dizaines de personnes utiliseront ce service pour une première fois. La précarité économique vise un Canadien sur trois qui dit vivre d’une paie à l’autre.

Le Mouvement Desjardins s’est engagé à offrir un soutien exceptionnel aux guignolées de la province qui comptent sur les collectes de rue du temps des Fêtes pour recueillir des sommes importantes destinées à l’aide alimentaire. De fait, environ 80 % des sommes qu’elles reçoivent généralement se font à coup de 2 $, 5 $, 20 $. Desjardins veut pallier ce manque à gagner évalué à plus de 6 M$.

L’enveloppe totale du programme se chiffre à 1 M$ et la coopérative financière compte sur la générosité des donateurs pour atteindre ce montant. Le programme sera en vigueur jusqu’au 24 décembre 2020 et soutiendra plus de 60 campagnes aux quatre coins du Québec.