Énoncé économique du gouvernement Trudeau : Bernard Généreux déplore le manque de prévoyance des libéraux fédéraux

Alors que le gouvernement avait initialement prévu en début de pandémie un plan d’urgence de 107 milliards de dollars, la projection du déficit annuel du Canada passe désormais à 381,6 milliards de dollars selon le scénario le plus optimiste. Cette facture pourrait grimper à 398 milliards de dollars si la crise sanitaire devait empirer au cours des prochaines semaines. La dette fédérale canadienne passerait ainsi de 30 % à plus de 51 % du produit intérieur brut (PIB) canadien, et ce montant n’inclurait pas non plus le plan de relance pour l’économie canadienne. D’ailleurs, le gouvernement estime que ce plan coûtera entre 70 et 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. La dette atteindrait ainsi 1400 milliards de dollars en mars 2024, soit plus du double de la dette initiale de 612 milliards de dollars en 2015, avant l’arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau.