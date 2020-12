Immersion numérique dans les Créatures de grèves

« Beaucoup de gens de la région ont contribué au succès de cette exposition. En lui offrant une deuxième vie, je leur rends hommage en quelque sorte et ça contribue aussi à faire rayonner la communauté et la région un peu partout », raconte le photographe.

En se rendant sur le site internet creaturesdegreve.biz à partir d’un ordinateur — la plateforme n’est pas supportée sur tablette numérique ou téléphone intelligent —, le visiteur fait son entrée de cet univers immersif combinant images réelles et virtuelles. En déplaçant le curseur de gauche à droite et de haut en bas, l’environnement se décline en 360° et les indices concernant les créatures défilent dans l’attente d’être consultés. En cliquant dessus, ceux-ci s’ouvrent et présentent à l’écran l’information concernant chacune des créatures. Attention, pour fonctionner, votre ordinateur doit toutefois être doté de la toute dernière version de Google Chrome.