Intérêt pour une innovation régionale de Garage Compact

L’entreprise Garage Compact a vu le jour il y a quatre ans, mais passe maintenant à la vitesse grand V. Son garage conçu pour les sous-terrains de condos, donc dans des espaces restreints, est de plus en plus connu.

« Avec l’aluminium, on parle d’un produit qui est bon et résistant. Comme c’est démontable, ça arrive dans une boîte et tu peux même repartir avec si tu déménages », indique Jean-François Ouellet. Il indique que l’avantage pour le propriétaire de condos est d’acheter le dispositif et le louer pour ainsi rentrer dans son investissement.

L’avantage au Québec est d’éviter que les bacs ne soient pris dans la glace l’hiver, renversés par le vent ou qu’ils attirent la vermine. Il est aussi conçu pour permettre aux poubelles de résister aux ouragans aux États-Unis. Le tout est aussi beaucoup plus esthétique. « C’est du sur mesure, c’est selon les besoins et contraintes. Ça peut servir aux restaurateurs, aux particuliers… On peut aussi y serrer son vélo, pour certains, le vélo vaut 10 000 $ et ils n’ont pas de garages et doivent l’entrer dans l’appartement », d’ajouter M. Ouellet.